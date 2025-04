Il turismo sboccia con Cattolica in fiore

Nuova edizione di Cattolica in fiore alle porte e un mese di maggio che farà sbocciare il turismo con cento hotel aperti. La storica mostra-mercato dedicata al mondo dei florovivaisti – ne sono attesi un centinaio da tutta Italia – si annuncia da record con tanti nuovi espositori, stand-giardini, vetrine a tema, arti fiorite e mostre colorate. Cattolica in fiore è in programma da mercoledì a domenica e per 5 giorni trasformerà il cuore del centro in un grande giardino.

A dare il via all’evento saranno la sindaca Franca Foronchi, l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci e il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari con il taglio del nastro in programma alle 10 di mercoledì in piazza Roosevelt. "Da oltre mezzo secolo Cattolica in fiore anima la nostra città e richiama tantissime persone a un evento diventato ormai un appuntamento unico – commentano Foronchi e Bartolucci – Nel tempo, Cattolica è diventata sempre più un punto di riferimento per i migliori florovivaisti di Italia. E ci sono anche tanti nuovi iscritti tra gli espositori".

Anche quest’anno è in programma il concorso per i migliori allestimenti che vedrà premiati i primi tre vivaisti classificati, scelti da una commissione di esperti, nominata dall’amministrazione comunale, che valuterà la varietà e rarità delle colture, gli abbinamenti cromatici delle composizioni floreali e l’estetica.

Tra gli eventi collaterali della mostra-mercato torna il contest per le vetrine e i menù a tema. In via del Risorgimento ci saranno le arti fiorite con i pittori che esporranno le proprie opere, mentre via Matteotti si trasformerà nella strada dell’artigianato. L’evento di fatto darà il via al maggio turistico. "Cattolica in fiore – spiega Giovanni Gaudenzi, vicepresidente degli albergatori – inaugura la stagione vera e propria. Un centinaio le strutture aperte, aspettando la Gran Fondo Squali. Le aspettative sono buone".

Luca Pizzagalli