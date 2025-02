Il turismo sportivo anticipa: eventi già a Pasqua

La Regina sogna con il turismo sportivo e ieri pomeriggio al Palazzo del Turismo di Cattolica l’associazione albergatori ed il nuovo Consorzio Rivierasport 365 hanno reso noto il programma del prossimo maggio 2025 con alcune novità ma soprattutto con l’obiettivo di riconfermare le 70.000 presenze turistiche (dunque pernottamenti) del maggio scorso. "Il nostro Consorzio Rivierasport 365 – spiega Filippo Magnani, albergatore e tra i fondatori del nuovo consorzio – sta crescendo molto positivamente. Siamo oltre una ventina di hotel associati, ed stiamo predisponendo un ottimo calendario di eventi in collaborazione con Asd Sharkman Triathlon, amministrazione comunale, Welcome Cattolica, associazione albergatori e Comitato Le Spiagge di Cattolica".

E la stagione partirà già in aprile (26-27 aprile) con Inferno Beach, la gara podistica sulla spiaggia e "fuoristrada" per centinaia di runners, poi la GranFondo Squali il 9-10 e 11 maggio con oltre 3.000 partecipanti (l’anno scorso furono 3.200 ciclisti!), quindi Oceanman il 23,24 e 25 maggio con il nuoto su lunghe distanze in mare aperto ed infine, novità di quest’anno, il calendario primaverile di eventi sportivi arriverà a giugno (il 15 e 16 giugno) con una due giorni di pugilato. "Tutti gli eventi stanno crescendo ed abbiamo già migliaia di prenotazioni – continua Magnani – vorremmo arrivare alle 70.000 presenze turistiche dell’anno scorso che permetterebbero di far lavorare tutti gli alberghi del Consorzio ed anche altre strutture che vi si stanno aggiungendo. L’idea di massima è di aprire a fine aprile, e proseguire direttamente fino a giugno, per non chiudere più. Dunque allungando definitivamente la stagione con un turismo sportivo che inizia ad avere grandi numeri e cifre importanti".

E vi sono anche altre novità: "Collaboreremo anche con il Circolo Tennis Queen’s di Giorgio Galimberti – prosegue Magnani – che dal 15 al 21 giugno promuoverà un torneo Itf internazionale con 64 partecipanti provenienti da 15 nazioni diverse e con un montepremi da 30.000 dollari. Ci sono tanti elementi per essere ottimisti nel nostro prossimo futuro. Stiamo pure lavorando ad un evento a settembre, anche se su questo periodo stagionale dobbiamo ancora definire alcuni dettagli".

Luca Pizzagalli