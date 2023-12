"Il turismo sportivo può diventare trainante". La Regina investe su impianti ed eventi

La Regina sogna con il turismo sportivo grazie a tante realtà in fase di decollo. Il circolo tennis Queen’s Club di Giorgio Galimberti ha già annunciato grandi novità di crescita per il 2024, e proprio nel prossimo anno dovrebbe vedere la luce anche il nuovo Palasport in zona ex-Vgs, i cui lavori sono partiti negli ultimi giorni, con tribune da mille posti. E poi ci sono la piscina con nuovi investimenti pubblici e lo stadio ’Calbi’, che quest’anno ha ospitato vari eventi per migliaia di presenze. "Il settore turistico va nella direzione di credere sempre di più negli ambiti della cultura e dello sport – osserva l’assessore Federico Vaccarini – e noi ci siamo. Cattolica vuole crescere, diventare un’eccellenza. Siamo già a un ottimo livello ma stiamo investendo sul turismo sportivo per crescere ancora. Possiamo contare sulla qualità delle nostre associazioni sportive, che oltre a svolgere il loro importantissimo ruolo educativo stanno credendo sempre di più in questi pacchetti per destagionalizzare". Non a caso anche l’associazione degli albergatori punterà molto sugli eventi sportivi del maggio 2024: Inferno run, Gran fondo degli Squali e Oceanman". Tre grandi eventi che tra podismo, cicloturismo e nuoto porteranno al territorio di Cattolica promozione e soprattutto presenze in bassa stagione. Una sinergia che nei prossimi mesi potrebbe davvero dare risultati importanti per una città che vuol vivere di turismo tutto l’anno.

lu.pi.