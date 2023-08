Il turista dei record a Rimini: "Vengo qui da 75 anni"

Trascorre le vacanze nella Riviera da 75 anni. E visto che di anni ne ha 76 Luca Bandettini, chirurgo fiorentino e docente universitario in pensione, è un bel pezzo di vita...

Lo sa che il suo è un record?

"Mi fa piacere...", sorride lui dalla hall dell’hotel Savoia di Bellaria Igea Marina.

La domanda è banale ma d’obbligo: perché è così fedele?

"Per tanti motivi. L’accoglienza della gente, la cucina dell’albergo, la gentilezza degli albergatori, la famiglia Giorgetti, e del mio bagnino, Cristian, il fatto che qui ho vissuto estati meravigliose. E poi, vuol ridere?..".

Dica.

"I miei amici a Firenze, quando dico che vado in vacanza a Igea Marina. mi danno del grullo. Ma non mi preoccupo. Sono stato in mezzo mondo con mia moglie per vacanze, per seguire tornei di tennis, sport che amo, e per lavoro: dall’Australia al Giappone passando alla Russia... Ma qui ci torniamo sempre. Di solito in auto, alcune volte siamo venuti col treno".

Ha iniziato a venirci... a un anno d’età?

"Sì, la prima volta nel 1948 con i miei genitori. Sono nato nel 1947. Mia madre Maria Luisa faceva le sabbiature in spiaggia allo Strand hotel dal bagnino Arturo. All’hotel Savoia veniamo dal 1980".

Insomma, la Riviera non si lascia mai?

"Ce l’ho nel cuore. Qui mi sembra di essere a casa mia. E con gli amici ne abbiamo fatte di ogni da ragazzi. C’erano un sacco di dancing, c’era la movida, e una piattaforma di legno sul mare".

Confessi Luca, andava a caccia di donne?

"Certo, con gli amici. Una sera, era il 1972, eravamo in 4 o 5 con una sola ragazza, Sara. Le ho detto: non hai qualche amica? Lei ne ha portata una. Siamo andati tutti a ballare al dancing Mondo di notte, dove cantavano anche Patty Pravo e tanti big. L’amica si chiamava Marina Piazza, veniva dalla Brianza. Dopo tre anni è diventata mia moglie. Fino a pochi anni fa è stata direttore tecnico della Nazionale di ginnastica ritmica, le ‘farfalle’ azzurre. Da allora facciamo sempre le vacanze qui insieme. La Riviera è sempre stata e sarà sempre nel mio cuore".

m.gra.