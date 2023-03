Il Valloni continuerà a gestire tre nidi comunali

La gestione di tre nidi comunali andrà per cinque anni alla Asp Valloni. Intanto la consigliera regionale del Pd, Nadia Rossi lancia un appello affinché "l’Ausl Romagna trovi una forma alternativa di gestione dell’asilo nido e scuola d’infanzia aziendale, che garantisca o rafforzi il servizio in essere" evitandone così il rischio di una chiusura. Tornando all’Asp Valloni, in commissione comunale è passato l’affidamento per cinque anni, con opzione per ulteriori cinque, del servizio svolto nei nidi:Aquilotto, Cerchio Magico e Bruco Verde. Le tre strutture accolgono 120 bambini. L’obiettivo del rapporto a lungo termine è quello di garantire un livello qualitativo elevato. Sarà possibile favorire la didattica contenendo al massimo il turn over del personale, ed anche salvaguardare il personale educativo assunto. "Andremo a investire sulla qualità occupazionale – spiega la vicesindaca Chiara Bellini – garantendo migliori condizioni attraverso la continuità e la stabilità del personale. E migliori condizioni lavorative significa innalzare la qualità dell’offerta".