Il ’Valloni’ in festa con il vescovo

Dopo tre anni di stop a causa dela pandemia, al ’Valloni’ torna la tradizionale festa di Santa Croce. Sarà un evento aperto a tutti i riminesi. "In questi anni difficili abbiamo riscoperto il valore dei gesti quotidiani di vicinanza e cura, per affrontare con forza ogni prova – dice Stefano Vitali, presidente del ’Valloni’ – Sarà bello, domani, ritrovarsi tutti insieme". In occasione della festa, a cui parteciperà anche il vescovo, il ’Valloni’ riaprirà le porte a tutte la città. Si parte alle 15.30 con la messa, poi il saluto delle autorità e dalle 17 musica e un rinfresco per tutti.