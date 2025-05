Il ’Valloni’ non basta. Duecento anziani in attesa per la casa di riposo

Duecento anziani in lista di attesa per il Valloni, fiore all’occhiello delle case di riposo del Riminese, dove il turnover è di circa 35 persone l’anno. Su scala provinciale il numero di ’nonni’ in cerca di una collocazione lievita a parecchie centinaia. "Oggi sul territorio ogni due persone con più di 65 anni abbiamo un ragazzo di 15 anni – spiega l’assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda, nell’annunciare l’Open day del Valloni, insieme al presidente Stefano Vitali –. L’invecchiamento della popolazione, il cosiddetto inverno demografico, è un cambiamento in corso, da affrontare. Il Valloni è una realtà solida, radicata, efficace, che si inserisce perfettamente nel più ampio disegno di riforma dei servizi sociosanitari che stiamo promuovendo in un’ottica di maggiore prossimità. A Rimini arriveranno i nodi territoriali e le case della comunità, nuove strutture che vogliono essere vicine ai cittadini, ai quartieri, alle situazioni di fragilità".

"Il Valloni è una casa aperta, un luogo dove la fragilità trova ascolto e accompagnamento - spiega Stefano Vitali, presidente Valloni Marecchia -. È un punto di riferimento per tutta la città, perché mette al centro gli anziani, le famiglie, i bisogni reali delle persone. Siamo una comunità che cura, che rispetta e che costruisce un modello pubblico di qualità, fondato sulla relazione e sull’inclusione. Al centro di tutto c’è la gentilezza, che per noi è il filo conduttore: significa riconoscere l’altro, accoglierlo con rispetto, costruire legami autentici".

Dal 2016 a oggi, le case residenza per anziani gestite dal Valloni – a Rimini, con 69 posti, e a Verucchio con 30 – hanno accolto centinaia di persone, 442 anziani residenti complessivamente. Ovvero 282 residenti e 54 accoglienze temporanee nella sede di Rimini, e 103 residenti e 3 accoglienze a Verucchio. Attualmente gli ultracentenari sono 4.

Importante anche la rete di servizi per la memoria e la demenza, rivolto non solo agli anziani ma anche ai loro famigliari: otto Caffè Alzheimer ’Amarcord’ (236 persone, 83 familiari), sei Centri d’Incontro (270 persone e 123 familiari). Ancora, un Centro dedicato a persone con demenza a esordio giovanile, condizione particolarmente delicata, che coinvolge anche adulti in età lavorativa (23 persone e 25 familiari). Nel 2024 complessivamente la rete ha organizzato 787 incontri, raggiunge oltre 500 persone fragili e più di 230 familiari.

