Il valzer dei candidati. Ecco i civici per de Pascale. La Lega schiera la squadra

Ora si fa sul serio. La campagna elettorale per le regionali entra finalmente nel vivo anche a Rimini. Oggi verrà presentata la lista dei ’Civici con De Pascale’. Tra i candidati c’è anche Daniela Montagnoli. Un nome che conoscono bene tanti riminesi: ha guidato il comitato del residenti del V Peep nella battaglia per il riscatto delle case popolari. Nel 2021 la Montagnoli si era candidata al consiglio comunale, con la lista Jamil, senza riuscire a essere eletta. Ora correrà per le regionali. Restando alla coalizione di Michele de Pascale, candidato presidente del centrosinistra, sempre oggi si terrà la presentazione di Emilia Romagna futura. È il ’listone’ formato da Azione, Più Europa, socialisti e repubblicani. La capolista di Emilia Romagna futura è Cristiana Maceroni: iscritta al Psi, di cui è vicesegretaria provinciale e responsabile nazionale per il settore turismo, fa parte della Protezione civile. Con lei ci sono Aldo Sampaolo, consigliere comunale di Coriano e segretario provinciale del Pri, Letizia Magnani, giornalista e scrittrice, e Yuri Maccario Napolitano, che nella vita fa lo chef ed è il portavoce riminese di Più Europa. La lista scende in campo "per un impegno forte per la sanità pubblica e l’assistenza sanitaria di prossimità", promette di dare un importante contributo per i giovani e per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, dopo le ultime alluvioni in Romagna.

Dal centrosinistra al centrodestra. Dopo Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica nata a sostegno di Elena Ugolini, la candidata presidente, il quadro è finalmente completo anche nella Lega. Lunedì sono stati ufficializzati anche gli ultimi due candidati che ancora mancavano. Sono Gilberto Giani, geometra, attuale segretario comunale della Lega, e Sabrina Rodà, che lavora come commercialista a San Marino. Si aggiungono ai due candidati già svelati dalla Lega: Angelita Conte, la fondatore direttrice del poliambulatorio Athena di Rimini, e Piero Canarini, imprenditore edile e consigliere comunale a Verucchio. "Abbiamo una squadra forte e compatta, con candidati di alto livello e molto motivati – assicura Jacopo Morrone, segretario della Lega in Romagna – Tutte le nostre liste per le regionali sono forti e competitive. Ho colto rinnovato entusiasmo negli incontri fatti per individuare i candidati. Li ho esortati a non competere tra loro, ma a fare squadra e, soprattutto, a stare in mezzo alla gente".

ma.spa.