Il valzer dei questori. Lavezzaro al ministero: "Che malinconia dover lasciare Rimini"

Era l’aprile del 2022, un anno e mezzo fa, quando per la prima volta nella sua storia la Questura di Rimini si apprestava ad accogliere una donna nel proprio incarico più alto. E adesso, Rosanna Lavezzaro, la prima ’questora’ della città, quell’incarico si appresta però a lasciarlo andare, dopo appunto un anno e mezzo trascorso alla guida della polizia di Stato di Rimini.

La Lavezzaro, che era subentrata a propria volta a De Cicco, al termine della riunione del Consiglio dei ministri è stata nominata dirigente generale di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno: incarico che andrà a ricoprire già dal prossimo 13 novembre. Ha i giorni contati insomma la permanenza a capo della polizia riminese di Rosanna Lavezzaro, che il 12 novembre trascorrerà il suo ultimo giorno in Riviera prima che a subentrarle sia l’attuale (per poco) questora di Pistoia, Olimpia Abbate.

"Da un lato non posso che gioire per questa inaspettata quanto enorme opportunità arrivata proprio ieri (venerdì, ndr). Ma dall’altro lato provo una grande e profonda malinconia al pensiero di dover lasciare questa città". Attacca così Rosanna Lavezzaro, strattonata da un lato e dall’altro da emozioni contrastanti che guardano al futuro, ma con radici profonde nel passato e presente. "Questo anno e mezzo a Rimini è stato per me determinante sotto mille punti di vista. Rimini è una città che mi ha conquistata – garantisce la Lavezzaro –. Sono arrivata che non conoscevo affatto questo territorio e più in generale l’Emilia-Romagna. Ma ho imparato a scoprire e apprezzare questo mondo con le sue caratteristiche e dovendo tirare le somme adesso mi sento di poter dire di avere lavorato bene. Chiaro, tutto è perfettibile – ammette il questore uscente –. Ma mi ritengo soddisfatta per quanto è stato fatto su questo territorio per il tempo della mia permanenza".

Si prepara ad uscire di scena soddisfatta dunque Rosanna Lavezzaro, che nel ricercare il ’segreto’ della prorpia conduzione della questura di Rimini garnatisce come sia stata "fondamentale la collaborazione e sinergia che ho trovato qui da parte di tutte le istituzioni. Ho imparato ad amare Rimini e per sempre conserverò un bellissimo ricordo di questa esperienza".

Francesco Zuppiroli