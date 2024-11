Il valzer dei sacerdoti. Ecco le nuove nomine

Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha disposto i nuovi avvicendamenti dei parroci sul territorio di Rimini, nel tentativo di rispondere alle esigenze del territorio. Le nuove nomine, che entreranno in vigore nei primi giorni di gennaio 2025, interessano cinque ’uomini di fede’.

Nello specifico, don Matteo Donati lascerà l’incarico di parroco della parrocchia San Benedetto di Cattolica, per vivere un anno di esperienza nella Comunità “Piccola Famiglia dell’Assunta” di Montetauro, offrendo la sua collaborazione nella Zona pastorale di Coriano. Don Eugenio Savino, sostituirà invece don Matteo Donati quale parroco della parrocchia di San Benedetto di Cattolica e Amministratore parrocchiale di Sant’Antonio da Padova e di Santa Maria di Nazareth in Montalbano, in collaborazione pastorale con don Andrea Scognamiglio e don Eugenio Facondini. Don Giovanni Vaccarini, già parroco di Miramare, è nominato parroco della parrocchia San Raffaele Arcangelo di Rimini. Don Maurizio Fabbri, già amministratore parrocchiale di Bellariva, è nominato parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Miramare, mantenendo il suo incarico di Vicario Generale. Sarà aiutato da don Wieslaw Gutowski. Don Mathieu Malik Faye, è nominato parroco della parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Bellariva. Don Danilo Manduchi, infine. parroco di San Martino in Riparotta ed economo diocesano, è nominato anche amministratore parrocchiale della parrocchia San Giovanni in Galilea. Sarà coadiuvato dal diacono Massimo Colonna.

"Ringrazio preti, diaconi, consacrati e laici che in questo Giubileo saranno disponibili, con fede e speranza, ad accogliere una nuova vocazione, un nuovo incarico pastorale, un nuovo compito, un cambiamento, una novità proveniente dallo Spirito Santo", ha scritto il vescovo Anselmi nella sua lettera pastorale.