Il valzer delle intitolazioni. Rotonde per Gaber, Ferrari e per chi fondò l’Altromondo

Enzo Ferrari e Giorgio Gaber, ma anche un ricordo per colui che ha fondato la discoteca Altromondo, Gilberto Amati. Sono cinque le nuove intitolazioni stabilite dalla commissione toponomastica del Comune di Rimini. Le due più famose sono senza dubbio quella per Gaber ed Enzo Ferrari (in foto), personalità che non hanno certo bisogno di presentazioni tanto da essere state approvate all’unanimità dalla commissione. Anche le altre tre proposte, che scavano nella storia riminese, dalla guerra al boom turistico, sono passate con il voto di tutta la commissione. Ad Enzo Ferrari è stata intitolata la rotatoria da poco terminata posta tra via Verenin Grazia e via Popilia. Ci troviamo vicino a Viserbella, un luogo a cui Ferrari era profondamente legato, avendo una villetta in zona. Una rotonda anche per Giorgio Gaber. Per l’artista il rondò che è stato realizzato tra via Libero Missirini e viale Giuseppe Mazzini, sempre a Viserba. Nell’area ci sono diverse strade che portano i nomi di attori e cantanti di fama nazionale, ma legati alla città di Rimini. Soddisfatto il Gruppo Gloria Lisi per Rimini che aveva proposto entrambe le candidature.

A completare le nuove intitolazioni sono tre personaggi riminesi. Il primo è Gilberto Amati. Nato nel 1943 scomparve nel 1972. Fu un imprenditore conosciuto per aver fondato e gestito la discoteca Altromondo. La rotonda che porterà il suo nome si trova tra via Losanna e via Costantinopoli, nelle vicinanze del locale. Gli ultimi due nomi sono quelli di Stella Baschetti e Augusto Innocenti. Per loro la piazzetta realizzata l’anno scorso a fianco di via dei Martiri in seguito ai lavori per il tracciato del Metromare, accanto alla sede ferroviaria. Stella e Augusto persero la vita il 9 settembre 1944, durante uno dei periodi più bui della storia cittadina, mentre sulla città cadevano le bombe.

"Con queste nuove intitolazioni – spiega l’assessore comunale alla toponomastica Francesco Bragagni -, il Comune di Rimini continua a consolidare il suo impegno nella valorizzazione della storia cittadina e nell’offrire alla comunità spazi che fungono da custodi della memoria collettiva".