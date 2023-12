Il valzer delle superiori. Einstein, trasloco a marzo. Alberti in cerca di aule

Per la palestra del Valgimigli servirà altro tempo e non sarà pronta entro giugno. Pazienza anche per la palazzina Inpdap, succursale del liceo Einstein, che non sarà pronta dopo le festività natalizie. A fare il punto dee cantieri nelle scuole superiori è il consigliere delegato Giuliano Zamagni. Partiamo dall’Einstein. "In estate, prima dell’inizio della scola, siamo riusciti a svolgere nella sede centrale i lavori più impattanti. Questo ha permesso di non spostare le classi. Ci possono essere disagi dovuti alle lavorazioni in essere, ma non emergenze di spazi. Questo ci consente di poter intervenire nella palazzina Inpdap dove anche in questi giorni stanno facendo interventi all’esterno sulle piante. La scala antincendio arriverò tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo. Abbiamo materiale didattico come le lavagne Lim e gli arredi che saranno portati sul posto in febbraio. L’obiettivo è trasferire le classi (circa una dozzina ndr) agli inizi di marzo". Per la plestra verrà fatto il punto in marzo. Resta da scrivere il futuro dell’Alberti. Oggi le classi che si trovavano nella succursale demolita, fanno lezione negli spazi del Belluzzi. "Anche per la sede centrale partiranno i lavori che prevedono una parziale demolizione. Per capire come dislocare le classi dovremo capire a che punto saranno i lavori nella nuova succursale al momento di abbattere la sede centrale. Comunque sia dovremo tenere in considerazione anche l’andamento delle nuove iscrizioni". Il report sulla scuola della Provincia per l’anno in corso mostra come nelle scuole superiori pubbliche gli studenti siano arrivati a 15.143. Un trend in crescita negli ultimi anni. Se è vero che il tasso di natalità diminuisce, prima che i numeri alle superiori diminuiscano passeranno anni. "Noi dobbiamo pensare ad avere spazi adeguati, anche se gli studenti in futuro dovrebbero essere inferiori". Oggi ci sono istituti come il Giulio Cesare Valgimigli che superano i 2.500 studenti. Dal prossimo anno sarà diviso in due, il Giulio Cesare Valgimigli con sedi in centro storico e il liceo linguistico ed economico-sociale a Viserba. Ma anche il liceo Volta-Fellini ha visto gli studenti superare i 1.700. "Abbiamo avviato un confronto con il Comune di Riccione per verificare eventuali succursali sul territorio" ammette Zamagni. Nei venti istituti superiori in provincia solo negli ultimi quattro anni si sono registrati 800 studenti in più. Valore che aumenta fino a 1.600 negli ultimi dieci anni.

Andrea Oliva