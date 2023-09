Il valzer delle tonache La ’squadra’ del vescovo Nominati nuovi parroci

Avvicendamenti tra sacerdoti: ecco le nuove nomine decise dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Che ha anche organizzato la sua ’squadra’, tra alcune novità e tante conferme negli incarichi per gli uffici pastorali. Don Cristian Squadrani, già parroco nell’unità pastorale di San Giuliano Borgo e Celle, viene nominato referente diocesano per il seminario sostituendo così il rettore don Paolo Donati. A sua volta don Donati diventa vicario episcopale per gli uffici pastorali e le aggregazioni laicali. Don Domenico Corona, sacerdote della diocesi di Massa Marittima e residente a Igea Marina, viene nominato aiuto pastorale’ delle comunità di Igea Marina, Bellaria mare, Bellaria monte e San Mauro Mare. Padre Donato Sartini, già membro dell’ordine dei Frati Minori, svolgerà servizio pastorale in diocesi nella parrocchia della Riconciliazione e nela Casa di Cura Villa Maria. Don Mauro Angelini, già parroco delle parrocchie di Montescudo, Trarivi e Santa Maria del Piano, si inserisce nella fraternità sacerdotale di Morciano. Don Ugo Moncada, coparroco a Santarcangelo, è nominato parroco delle parrocchie di Misano Monte, Scacciano e Cella. Don Giuseppe Bilancioni e don Davide Arcangeli restano coparroci dell’unità pastorale di Santarcangelo e San Vito, con l’aiuto di don Giancarlo Del Bianco e dei diaconi Luciano Racis e Quinto Bernardini. Quanto agli incarichi, don Maurizio Fabbri è confermato vicario generale e Don Giampaolo Bernabini resta alla guida del vicariato per la formazione dei preti e il diaconato permanente. Don Danilo Manduchi è confermato economo della diocesi, mentre don Alessandro Pironi è nominato viceassistente diocesano di Azione Cattolica. Infine al diacono e bagnino Mauro Vanni la guida della pastorale per il turismo.