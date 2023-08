Il veliero della droga Arrestati due fratelli sorpresi in barca con 700 chili di coca

di Francesco Zuppiroli

Il veliero della ’coca’ ammaina la vela. È questo l’effetto dell’operazione congiunta della Direzione investigativa antimafia italiana, divisione di Palermo, e della Guardia civil spagnola, che lo scorso 5 agosto a circa 500 miglia nautiche nord-ovest dalle isole Canarie, nell’Atlantico, ha intercettato un’imbarcazione con a bordo due fratelli riminesi, Ivanmatteo e Vincenzo Dario Gizzi, di 31 e 26 anni, mentre sulla barca ribattezzata Rossio e battente bandiera polacca veleggiavano in mezzo all’oceano con a bordo una zavorra insolita: ben 700 chili di cocaina, che se immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare fino anche a 50 milioni.

I sette quintali di stupefacente secondo le indagini della Dia di Palermo, coordinate dalla Dda diretta da Maurizio de Lucia, erano stati caricati a bordo dai due fratelli riminesi all’altezza delle coste del centro Africa, prelevandole da un cargo arrivato dal Brasile. Una collaudatissima rotta del traffico internazionale di stupefacenti quella su cui viaggiavano e operavano i fratelli Gizzi, che sono stati sorpresi nel corso di un blitz congiunto al termine del quale oltre ai due riminesi sono finiti in manette anche un serbo e un croato, che controllavano le operazioni da terra a Las Palmas di Gran Canaria, lì dove sono stati arrestati e dove avrebbero dovuto giungere i fratelli Gizzi in barca e con a bordo il carico di ’neve’.

I due fratelli di 31 e 26 anni secondo le prime ricostruzioni si erano trasferiti a Las Palmas già da un anno circa, dopo aver lasciato Rimini, città in cui risiedevano stabilmente pur essendo originari del Sud Italia. Nel complesso mosaico criminale di cui i quattro arresti e il maxi sequestro dei 700 chili di droga fanno parte, i due riminesi sarebbero stati dei corrieri prolifici, con la Rossio che secondo i primi riscontri dovrebbe appartenere proprio ai riminesi. Sui fratelli Gizzi, e sul complice croato, da tempo si erano concentrate le attenzioni della Dia, nell’ambito di una complessa attività di indagine condotta dietro il coordinamento della Dda di Palermo.

L’attività investigativa, infatti, già nel novembre 2022 aveva portato alla localizzazione e alla cattura, in Turchia, di un altro riminese ’illustre’, quel Luciano Camporesi, di 47 anni, indicato dagli investigatori come un importante trafficante internazionale di droga, latitante dal 2018. Camporesi era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria nell’ambito della maxi operazione ’Pollino - European ’ndrangheta connection’. Il riminese era stato condannato in primo grado a 22 anni e 8 mesi di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le successive indagini hanno così permesso di concentrare le attenzioni intorno all’attività, su e giù per l’Atlantico, della barca dei fratelli Gizzi, che al termine di un incrocio di informazioni avvenuto sotto il monitoraggio dell’Europol ha portato all’arresto dei fratelli e dei complici al termine del blitz nelle acque al largo di Las Palmas.