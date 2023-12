Il Velo Club compie 71 anni e guarda avanti confermando in blocco staff tecnico e direttivo

Il Velo Club Cattolica ha festeggiato al ristorante "Il Mulino" la chiusura del 2023, con nuovi obiettivi verso il 2024. La società giallo-rossa del presidente Massimo Cecchini ha spento le 71 candeline come gli anni di attività con in sella centinaia di atleti su e giù per le strade e i sentieri di tutta l’Italia. La festa ha visto la presenza di due special-guest della serata: l’Under 23 Lorenzo Anniballi, che da poco ha firmato per la squadra Technipes- InEmilia Romagna di Davide Cassani e il professionista, campione del mondo di Leuven, Filippo Baroncini (Lidl-Trek). Al centro dei temi della serata anche le organizzazioni delle corse 2024 come il celebre "G.P. Colli Marignanesi" e la "Granfondo Squali". Lo staff tecnico rimarrà confermato così come il consiglio direttivo. Le novità del 2024: oltre a proseguire con gli Amatori, Giovanissimi, Esordienti ed Allievi (15-16 anni) con i piccoli nelle varie categorie, arriva ora anche la candidatura per organizzare il meeting regionale Giovanissimi Fuoristrada 2024 che porterà centinaia di partecipanti da tutta la regione.

lu. pi.