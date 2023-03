Il Velo Club fa rotta verso la stagione

Il Velo Club riparte dopo aver festeggiato pochi mesi fa i suoi primi 70 anni. A San Giovanni in Marignano nei giorni scorsi il presidente della società Massimo Cecchini ha tenuto a battesimo le squadre giovanili per la stagione 2023 alla presenza del primo cittadino di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli, del presidente del consiglio comunale con delega allo sport del Comune di Cattolica Alessandro Montanari e del presidente del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna FCI Alessandro Spada con ospite d’onore, il Commissario Tecnico della Nazionale Under 23, Marino Amadori. I primi a salire sul palco sono stati i più piccoli i 30 giovanissimi, dai 5 ai 12 anni d’età, che saranno accompagnati dai diesse Massimo Casadei coordinatore, Rudi Vanzini, Maurizio Gennari, Alessandro Bartolini, e Lorenzo Cecchini; con le prime pedalate che in gara si daranno il primo Aprile a Cesenatico, il clou di stagione culminerà al meeting Nazionale di Pescara 2023.

Quindi gli Esordienti con il trio guidato da Christian Coli e Valentina Mancini con Alberto Cecchini al primo anno e Federico Pritelli e Christian Vargas al 2° anno, grande attesa soprattutto per Pritelli e Vargas, esordio avvenuto domenica scorsa. Grande novità per quest’anno la classe 2008 della categoria Allievi diretta dai ds Alessandro Ubaldini e Alver Cavalli. Gli Allievi: Stefano Cavalli (Miramare), Simone Rossi (Rep. San Marino), Andrea Montanari (Cattolica), Matteo De Luca (Miramare), Giacomo Iacubino (Cattolica), Lorenzo Gabellini (Cattolica), Luca Serafini (Riccione) e Mattia Menghini (Rimini). Infine da ricordare anche il settore del Velo Club dei cicloamatori con oltre una cinquantina di iscritti che partecipano a cicloturistiche, gaare e granfondo del circondario creando un gruppo di sportivi davvero unico sul territorio locale.

lu.pi