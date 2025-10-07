Il vento abbatte la recinzione del laghetto

A seguito delle forti raffiche di vento di domenica, una parte della recinzione del laghetto del Parco della Pace a Cattolica ha ceduto, collassando all’interno dell’area del bacino. Ieri mattina la polizia locale è intervenuta per transennare la zona e garantire la sicurezza dei cittadini, in attesa delle operazioni di ripristino. "Abbiamo già previsto un intervento di completa sostituzione della recinzione del laghetto, che rientra nel più ampio programma di lavori di manutenzione e riqualificazione del Parco della Pace – conferma l’amministrazione – mentre si è già intervenuti sulla fittodepurazione del laghetto, un’opera che verrà completata nelle prossime settimane. A breve prenderanno il via anche i lavori per la rimozione degli autobloccanti divelti nella zona lato piscina, in prossimità dei pini. È inoltre in arrivo una nuova altalena, donata dalla compagnia Il Palco degli Sgranati". L’assessore ai Lavori pubblici Uguccioni aggiunge: "L’episodio di questi giorni è stato causato dal forte vento, ma ci consente di anticipare un intervento già in programma. Abbiamo pianificato una serie di lavori che riguardano sia la sicurezza, come nel caso della nuova recinzione del laghetto, sia la fruibilità e la qualità degli spazi".

lu.pi.