Il vento piega la provincia. Abbattuti pali e alberi

Basta poco, pochissimo. Un’acquazzone improvviso e rasoiate di vento oltre i 60 chilometri orari, per fare rivivere negli abitanti del Riminese la paura per una nuova alluvione. Dopo il cataclisma di metà maggio però, questa volta Rimini è stata fortunata. Scorrono le immagini di Prato, Pontedera, di una Toscana flagellata dal maltempo che continua a falciare vite in giro per l’Italia pur risparmiando ancora una volta, appunto, gli abitanti del Riminese.La notte di maltempo infatti si è lasciata alle spalle sul territorio solo tanta paura e altrettanto lavoro per i vigili del fuoco, che per tutta la giornata di ieri sono stati impegnati con le squadre in vari punti del territorio. A metà giornata erano ancora una ventina gli interventi da compiere da parte dei vigili del fuoco, con altri cinque in via di esecuzione, oltre alla decina già espletata nelle ore precedenti.

Per lo più le telefonate alla centrale operativa di pompieri sono arrivate per la caduta di alberi o per la rimozione di rami pericolanti. Ancora, per insegne di negozi divelte dal vento e infine anche pali e tralicci della luce abbattuti dalle rasoiate che sono continuate anche nel corso della giornata. I danni, lievi, si sono registrati infatti proprio a seguito del forte vento che ha flagellato la Romagna e in particolare le zone marittime e montuose, con ancora una volta diverse criticità che si sono concentrate in Valmarecchia.

Le raffiche di vento hanno causato disagi soprattutto nei comuni montani alle altitudini più elevate. In particolare, a Petrella Guidi, frazione nel territorio del comune di Sant’Agata Feltria, esattamente in località Ca’ Barda, si è tranciato un cavo della corrente elettrica, successivamente ripristinato grazie ai lavori coordinati dall’Enel. In particolare, la corrente elettrica si è interrotta dalle 14 alle 17 nel centro del paese. Interruzioni della luce anche in periferia, con preoccupazioni in località Ville, dove è aperta una casa di riposo per anziani. Una nuova frana, poi, si è aperta in località Pereto a causa delle piogge insistenti. Alcuni alberi, inoltre, sono stati abbattuti dal vento impazzito, imponendo un tempestivo intervento da parte degli operai comunali. Annus horribilis per Sant’Agata: "Prima la neve, poi le alluvioni e le frane, adesso il vento, ci stiamo abituando a tutto", è costernato il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori. A Pennabilli il vento non si è mostrato più tenero, causando anche qui numerose (seppur brevi) interruzioni dell’energia elettrica. Molti i cassonetti della spazzatura, inoltre, letteralmente rovesciati dalle raffiche. E tante le piante divelte su tutto il territorio, con l’intervento dovuto, sia da parte degli operatori comunali che dei vigili del fuoco. Tuttavia: "Non ci sono danni alle persone o alle cose", assicura il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini. Anche nel territorio di San Leo si registrano alcuni alberi abbattuti dal vento, ma spiega il sindaco Leonardo Bindi: "Per ora c’è una situazione sotto controllo". La situazione dei fiumi invece resta al momento sotto controllo seppure attenzionata.

Andrea G. Cammarata