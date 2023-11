Il vento rovina la festa dei golosi

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari, decine gli interventi della sezione antincendio della Polizia Civile. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno San Marino. Tanti i danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le zone più colpite sono state quelle dei Castelli più alti, dal centro storico in Città a Chiesanuova. Proprio in centro non pochi i problemi, a causa delle forti raffiche di vento, durante la festa del cioccolato. "È stata una situazione incredibile – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – Ci sono stati anche danni materiali alle infrastrutture che dovevano essere installate e abbiamo provato a tamponare con le casine del Natale. Il problema vero è che adesso, con questo livello di condizioni meteorologiche, sono a rischio anche altre installazioni e altri eventi che avremmo dovuto programmare, da qui al prossimo mese, sull’esterno". I cioccolatieri si sono posizionati in via Donna Felicissima con il programma della festa che ha subito diverse variazioni forzate. Ma già da questo pomeriggio, con il vento che dovrebbe dare un po’ di tregua almeno fino al primo pomeriggio, si riprenderà il dolce viaggio.

Restando in Città, più di qualche problema al parcheggio 8 dove il vento è riuscito a spostare addirittura le pesanti barriere New Jersey posizionate per delimitare l’area nella quale, appena qualche giorno fa, e sempre a causa del maltempo, erano caduti diversi massi di pietra. Centrando anche un’auto. A Chiesanuova nella serata di giovedì un grosso albero è caduto ’sbarrando’ la strada che porta al campo da rugby. Alberi che in tante zona della Repubblica il vento non ha risparmiato nemmeno nella giornata di ieri, anche se nel pomeriggio la situazione è decisamente migliorata.

Soltanto una piccola tregua, però. Infatti, la Protezione civile del Titano ha messo un’altra allerta meteo di codice arancione per vento e giallo per criticità idrogeologica e temporali dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani. Vento e pioggia, quindi, anche per il fine settimana a San Marino. Con temporali previsti già nel pomeggio di oggi e con la costante delle forti raffiche di vento che potrebbero creare ancora qualche problema.