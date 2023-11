Il vento spazza via panchine e container. Gravi danni al centro sportivo di Domagnano

Le recenti condizioni meteorologiche critiche per le anomale folate di vento che hanno causato sul Titano ingenti danni, non hanno risparmiato le strutture sportive. Al netto di lievi interventi di ripristino che nelle prossime ore la Federcalcio di San Marino adotterà allo stadio Ezio Conti di Dogana e a quello di Montecchio, è l’impianto di Domagnano a registrare notevoli criticità e riportare considerevoli danneggiamenti alle strutture. "Il conto dei danni è lungo e preoccupante", dicono dalla Federcalcio. Per permettere allenamenti e partite, sul Titano è partita una corsa contro il tempo. "Le panchine sono distrutte e irrecuperabili, dopo essere state sollecitate per una settimana intera dalle notevoli raffiche di vento. I telai in alluminio e acciaio delle panchine, come le protezioni da pioggia e vento in plastica, sono stati letteralmente spezzati. Condizioni che hanno imposto un’immediata rimozione". Non è finita qui, purtroppo. "I primi rilievi hanno mostrato come il vento abbia rimosso i container dalle loro sedi, spingendoli fin contro la recinzione danneggiandola. Il fatto ancor più grave, però, è che i container al momento sono instabili e dislocati dai loro supporti in cemento: spostamento violento che ne ha causato anche lo schiacciamento e il distacco dalle tubazioni idriche esterne che ne alimentavano i servizi". E’ già iniziato l’intervento di ripristino da parte di aziende specializzate. "Danneggato anche il manto erboso, tanto del campo da calcio che di quello del futsal".