Il vescovo ai fedeli:: "Preghiamo insieme per la guarigione di Papa Francesco"

Un invito a tutti i fedeli riminesi: "Preghiamo insieme per Papa Francesco". L’appello arriva dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Il Pontefice è ricoverato ormai da diversi giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale. Per questo, in occasione delle festività legate alla Cattedra di San Pietro, la Diocesi di Rimini tutte le parrocchie e le varie comunità religiose pregheranno per il Papa, con una specifica preghiera alle mese del sabato e della domenica. Inoltre, sempre nella giornata di sabato, alle 10 è prevista una messa nel Santuario di Sant’Antonio di Padova (la chiesa dei Paolotti in piazza Tre Martiri) e un momento di adorazione fino alle 12. Il vescovo invita anche i fedeli a recitare rosari.