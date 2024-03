Il vescovo Anselmi:: "È un gesto missionario"

Vescovo Nicolò Anselmi, quale l’importanza delle benedizioni pasquali per la Chiesa?

"Chiamata anche tradizionalmente benedizione delle case, in realtà è la benedizione delle persone che vivono le abitazioni, cioè lo sguardo benevolo di Dio su ciascuno di loro. Il Padre dice bene dei suoi figli".

Lei ha chiesto ai sacerdoti un forte impegno in questo senso quest’anno?

"Noto con piacere e stima che in pratica tutti i sacerdoti in Diocesi sono impegnati nel periodo quaresimale nella benedizione delle famiglie".

Quali i suoi ricordi personali ’diretti’ a riguardo?

"Ricordo quando ero parroco questo momento molto impegnativo e di grande fatica ma altrettanta soddisfazione. Per diverse settimane si va in casa delle persone a portare la vicinanza di Dio alle situazioni, ai bambini, ai nonni, alle coppie, agli ammalati, oltre alla simpatia e alla misericordia che anche la Chiesa porta loro, e lo fa nelle loro case perché anche la casa è luogo abitato da Dio, come la Chiesa, la parrocchia, i luoghi sacri. Non a caso la Chiesa parla di famiglia Chiesa domestica".

I preti sono pochi, e le case tante...

"Dove la parrocchia è molto grande e gli impegni si accumulano, i sacerdoti negli ultimi tempi si fanno aiutare per le benedizioni dai diaconi ma anche da coppie di laici, che a due a due - come i discepoli del vangelo - vanno a visitare le famiglie, portando il saluto e la vicinanza del parroco, del Vescovo e della Chiesa. Ho un ricordo veramente molto bello delle benedizioni a Genova da parroco. In alcuni casi, mi è capitato di benedire una famiglia, restare a cena con loro e concludere dopo cena con un momento di preghiera. Ci sono stati casi di gruppi di famiglie che si sono ritrovati per ricevere la benedizione, nelle vie o anche nei portoni e negli altri dei palazzi, ma il fascino della casa resta particolare".

Per questo il suo particolare ’input’?

"Incoraggio i sacerdoti a proseguire questo bel gesto, e anzi - compatibilmente con le possibilità delle diverse realtà - ad incentivarlo. Qualcuno tenta anche di andare in orari serali, vicini alla cena, per incontrare le persone i cui orari oggi sono molto dilatati. Mattino o primo pomeriggio si rischia di bussare senza trovare nessuno.

Incoraggio molto la pratica delle benedizioni, anche se faticoso, perché è veramente un gesto missionario. E incentivo, laddove fosse possibile, anche la visita ai luoghi di lavoro, alle fabbriche, ai luoghi in cui donne e uomini vivono, e in altri luoghi dove portare il sorriso di Dio".

m.gra.