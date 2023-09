Il vescovo Anselmi marcia per la pace

Alcune centinaia di persone domenica sera a Riccione hanno partecipato alla fiaccolata, che ha attraversato i viali del centro dalla chiesa di Mater Admirabilis alla Gesù Redentore, per pregare per una pace senza armi, per i migranti, per una società libera da conflitti e discriminazioni e per la violenza sulle donne. All’iniziativa ha partecipato il vescovo Nicolò Anselmi, che alle 21 ha presieduto la messa concelebrata con i parroci don Valerio Celli e don Franco Mastrolonardo. Presenti anche altri sacerdoti, il vicario generale, don Maurizio Fabbri, il vicario cittadino don Alessio Alasia e il presidente della Caritas diocesana Mario Galasso. In corteo fedeli impegnati in vari schieramenti politici, al bando come deciso dagli organizzatori, tutte le bandiere, compreso quella della pace per non generare equivoci. La fiaccolata è stata intervallata da tappe, durante le quali si è riflettuto sui vari aspetti della pace.