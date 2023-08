Il vescovo ’benedice’ le vacanze A Ferragosto messa in spiaggia "Preghiamo per riminesi e turisti"

Alba in spiaggia con il vescovo. Questa mattina monsignor Nicolò Anselmi ha celebrato messa al bagno 78 di Igea Marina con il parroco don Marco Foschi. Non finisce qui. Nel giorno di Ferragosto il vescovo officerà la messa all’alba (inizio alle 5.45) al bagno 62 di Rimini insieme a Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud e diacono della diocesi. La messa verrà animata dalla parrocchia Villaggio Primo Maggio, a seguire colazione e momento conviviale con Anselmi.

È una delle prima volte a Rimini che un vescovo celebra la messa a Ferragosto in spiaggia. "Pregheremo per la pace, per e con le nostre famiglie , con e per i giovani, i malati e chi sta attraversando un momento difficile, compresi i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti – anticipa il vescovo – Celebriamo la solennità dell’Assunta in un luogo particolare per la nostra diocesi come il mare, per affidare al cuore di Maria tutte le persone che scelgono Rimini e la nostra diocesi per le loro vacanze e i fedeli tutti". Lo scorso 21 luglio, sempre sulla spiaggia, il vescovo aveva guidato il corteo ’In preghiera per la pace’, per sensibilizzare riminesi e turisti sui conflitti in corso.

Nato a Genova nel 1961, laurea in ingegneria meccanica, monsignor Anselmi è alla guida della diocesi di Rimini dal 22 gennaio scorso. In pochi mesi ha saputo conquistare le simpatie dei riminesi per la sua affabilità e capacità comunicativa, e si conferma ’vescovo di mare’ scegliendo di scendere in spiaggia a Ferragosto. Anselmi ha una formazione negli scout, è appassionato di calcio e basket, è salito alla ribalta per la lettera scritta a Vasco Rossi (con la pubblica risposta del rocker), gira tantissimo Rimini e si sposta in scooter e in bicicletta.

Nella diocesi di Rimini la solennità dell’Assunta si festeggerà non solo con la messa all’alba al bagno 62, ma in diversi luoghi e momenti. Tra gli altri, nella parrocchia di Viserbella, intitolata a Santa Maria Assunta, questa sera (dalle 21) festa in piazza, giochi, danze e lotteria. Lunedì 14 agosto, sempre a Viserbella, la messa solenne celebrata dal vescovo, seguita da una processione. Il 15 agosto si festeggia anche la Madonna di Saiano, con la messa celebrata dal parroco don Andrea (alle 7.15) e a seguire (alle 10) quella presieduta dal vescovo.

Passato Ferragosto, monsignor Anselmi ha in serbo altre iniziative al mare. Tra queste, la diocesi sta lavorando anche a un momento di riflessione e di festa rivolto ai lavoratori stagionali del turismo.

Mario Gradara