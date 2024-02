Il vescovo chiama i fedeli a pregare con lui

Una quaresima nel segno del dialogo con tutti i fedeli riminesi che lo desiderano. L’originale proposta, in perfetto stile sinodale, arriva dal vescovo di Rimini. Ogni domenica di quaresima, a partire da oggi, monsignor Nicolò Anselmi celebrerà la messa alle 17.30 in Duomo e poi, con tutti coloro che lo desiderano, dalle 18.30 sarà disponibile – sempre in Duomo – per dialogare sulla preghiera, come ha chiesto Papa Francesco. In cerchio, ai piedi del presbiterio, monsignor Anselmi proporrà qualche traccia di preghiera per la settimana. Poi, la settimana successiva, chi lo vorrà potrà condividere l’esperienza di preghiera fatta. Ciascuno potrà raccontare agli altri come ha vissuto la sua preghiera di quaresima. "Speriamo che questo ci aiuti a crescere nella preghiera, a partire dalla parola di Dio del tempo liturgico, com’è nell’indirizzo di Papa Francesco", dice il vescovo. Monsignor Anselmi aveva già affidato le sue speranze e le sue proposte sulla quaresima al settimanale Il Ponte e (con un video) a Icaro tv - Newsrimini.