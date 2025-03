Il vescovo di San Marino-Montefeltro Beneventi: "La famiglia ha diritto di essere protetta dallo Stato"

"La famiglia è il nucleo fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dallo Stato". Lo ha detto il vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi durante il convegno organizzato da Repubblica Futura sulle sfide che attendono il Titano per superare la crisi demografica. "La famiglia è scomoda – ha detto monsignor Beneventi – perché costa ma è un investimento di risorse e, per il principio della sussidiarietà, può e deve essere aiutata. Spesso non ci si sposa perché i processi di istruzione portano molto avanti e dobbiamo riflettere su cosa si sta facendo perché la famiglia resti il nucleo centrale della società. Ci sono dei valori non negoziabili che vanno promossi. Il discorso sulla famiglia è un discorso che può unire tutta l’umanità".

"San Marino – le parole della ginecologa Miriam Farinelli, già direttore di Ostetrica e Ginecologia dell’ospedale di Stato – ha toccato i minimi storici, la natalità si è ridotta del 40% negli ultimi 10 anni, una deflessione addirittura più marcata rispetto all’Italia. Oggi mettere al mondo dei figli condiziona le giovani coppie. La sfiducia nel futuro è dilagante e mettere su famiglia è uno sforzo titanico. Ma viviamo anche un periodo storico in cui la cultura è poco amica della famiglia. Eccessiva attenzione all’individualismo, all’immagine".

"Il nostro – ha concluso la coordinatrice di Rf, Mara Valentini – vuole essere un contributo alla riflessione su un problema, la denatalità, che i numeri definiscono ormai come vera emergenza".