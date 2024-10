Il vescovo: "Diocesi in campo per risolvere l’emergenza casa"

L’emergenza casa. I giovani e il lavoro. Sono alcuni dei temi toccati ieri dal vescovo Nicolò Anselmi, nel tradizionale incontro con i politici per la festa di San Gaudenzo. Per il vescovo la giornata del patrono era cominciata al mattino con la messa alla chiesa di San Gaudenzo. Poi, alle 16, l’incontro con autorità civili, militari e rappresentanti delle associazioni di categoria. E sul tavolo Anselmi ha posto diverse questioni. Partendo con la riflessione sulla famiglia "che svolge un ruolo gigantesco nela nostra società. Nell’anno del Giubileo la Chiesa riminese si impegnerà a fondo su questo aspetto", per il sostegno alle famiglie. Ma ancora più urgente è il tema della casa. Perché a Rimini gli affitti sono alle stelle e trovare un appartamento è diventata un’impresa. "La questione della casa purtroppo è un nervo scoperto. Un problema che va affrontato. Per questo, con la Diocesi e le parrocchie, ci impegneremo a fare tutto quello che possiamo, per quanto possibile". Ma il vescovo si è soffermato ieri anche sui giovani e sul loro diritto alla felicità. "Dobbiamo pensare anche alla scuola, che è un luogo vitale per la crescita e la formazione di ogni persona, e per la scoperta della propria vocazione". Poi l’appello di Anselmi affinché crescano "l’impegno sociale e politico. È necessario prendersi cura degli altri". Cura che passa anche "dal recupero delle relazioni e del dialogo".

Dopo l’incontro con i politici la messa in Duomo, in cui il vescovo ha lanciato i temi del nuovo anno pastorale e ha ricordato la figura di San Gaudenzo, martire e testimone. Anselmi ha accostato il primo vescovo di Rimini a don Oreste Benzi: "C’è un martirio d’amore di colui che cerca ogni giorno la pace. Il martirio della comunione, del dialogo e del chiedere scusa".