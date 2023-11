Il vescovo e Gnassi si confrontano sul libro di Cl scritto da Ascione

"La profezia di Cl" è il libro di Marco Ascione che verrà presentato martedì alle 18,30 alla libreria Feltrinelli di Rimini. Oltre all’autore ci saranno il vescovo Nicolò Anselmi, il parlamentare Andrea Gnassi e il poeta Davide Rondoni. Che cosa è accaduto a Comunione e liberazione? Il movimento, fondato negli anni Cinquanta con un approccio rivoluzionario da don Luigi Giussani, è rimasto fedele a sé stesso? Mentre crollavano i muri e cambiava la Chiesa, Cl ha continuato a dare forza alla sua presenza. Anche politica. Sino a diventare un pezzo di potere. Rischiando così di intaccare il suo

codice di educazione alla fede. Come se contassero di più gli applausi del Meeting ad Andreotti, Berlusconi o Formigoni, rispetto all’azione stessa della Fraternità. L’avvento di don Julián Carrón e le sue dimissioni, così come il cambiamento che ha prodotto tensioni in Cl, sono affrontate nel libro, che afrronta la terza vita del movimento, raccontata attraverso la voce e gli scritti dei protagonisti.