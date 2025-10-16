Il vescovo emerito Andrea Turazzi porta un pezzo di storia di San Marino a Bologna

‘Dialoghi con la città’ (Tau Editore) scritto da monsignor Andrea Turazzi, vescovo emerito di San Marino-Montefeltro, è il volume che sarà presentato domani dalle 18.30 nella Sala della Traslazione del Convento di San Domenico a Bologna. Durante il pomeriggio il vescovo emerito racconterà le pagine del volume, che raccolgono gli interventi pubblici di Turazzi in occasione dell’insediamento dei nuovi Capitani Reggenti nei suoi dieci anni di servizio episcopale. Servizio, identità, condivisione e autorità sono solo alcuni dei temi che emergono dalla pagine del libro e dei quali dibatteranno, insieme allo stesso vescovo Turazzi, anche il cardinale Matteo Zuppi – autore della prefazione del libro ’Dialoghi con la città’ – il giornalista Carlo Romeo, ex direttore di San Marino Rtv, e la ricercatrice dell’Università di San Marino Patrizia di Luca. L’incontro, introdotto dal saluto del preside della Fter, Fausto Arici, sarà moderato da Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Chiesa di Bologna e della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. Monsignor Turazzi nel suo libro ha accompagnato i momenti di vita vissuti durante le cerimonie di insediamento dei nuovi capi di Stato con le sue riflessioni e le regala tutte insieme ai lettori. Permettendo di gustare le sue parole sempre profonde, personali, dirette, spirituali e proprio per questo molto legate alla vita delle persone e quindi della Repubblica. Non parla mai solo alla comunità cattolica, e nemmeno ai Capitani Reggenti, ma a tutti. ’Dialoghi con la città’ nello scorso mese di maggio era stato presentato a Villa Manzoni. Insieme a Romeo e di Luca, proprio come domani a Bologna, ma anche in compagnia di monsignor Massimo Manservigi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio).