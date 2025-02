Il vescovo emerito Lambiasi dimesso dall’ospedale Ceccarini

Il vescovo emerito di Rimini Francesco Lambiasi, è stato dimesso dall’ospedale Ceccarini di Riccione. Monsignor Lambiasi – fanno sapere dalla Curia – ha risolto i precedenti problemi respiratori e ha recuperato una buona condizione fisica: "Tutta la Diocesi di Rimini ringrazia il Signore per questa buona notizia".

La settimana scorsa sacerdoti e comunità erano state invitate a pregare per la salute del vescovo Francesco. Da martedì il vescovo emerito di Rimini si trovava ricoverato all’ospedale di Riccione, in via precauzionale a causa di una brutta influenza e di una bronchite, con una sospetta polmonite. Un ricovero deciso alla luce dell’aggravamento della condizione di salute.

Francesco Lambiasi, dopo aver rassegnato le dimissioni da Vescovo di Rimini - come prevede il diritto canonico - al raggiungimento dei 75 anni, dal 2023 vive nella comunità di Montetauro, a Coriano. Un mese fa monsignor Lambiasi aveva celebrato, insieme ad altri sacerdoti, il funerale dell’editore riminese Mario Guaraldi a Montetauro. Lambiasi si è ammalato una settimana fa. E considerata anche l’età (compirà 78 anni a settembre) per lui è stato deciso il ricovero.

Sei anni fa, nel marzo del 2019, monsignor Lambiasi era finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava a piedi. Per fortuna i primi accertamenti avevano subito escluso gravi lesioni, ma per precauzione Lambiasi aveva trascorso una notte in osservazione in ospedale. Questa volta il ricovero si è reso necessario per l’aggravarsi delle condizioni di salute del vescovo emerito. Dopo le prime cure ricevute a Montetauro, il quadro clinico aveva consigliato il trasferimento di Lambiasi in ospedale. Ieri la buona notizia delle dimissioni.