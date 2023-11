Il vescovo incontra gli sportivi

"Facciamo squadra". Il messaggio del vescovo Nicolò Anselmi è destinato agli sportivi. Atleti, allenatori, arbitri, dirigenti, genitori. Tutti invitati domani in sala Manzoni, a fianco della basilica cattedrale (20.45), per un appuntamento dal titolo ‘La Chiesa riminese incontra lo sport per vincere insieme’. Amante dello sport è lo stesso vescovo, che va in moto e segue con passione il calcio e il basket. "Educare al gesto sportivo, al confronto con gli altri, al sacrificio significa educare la persona, non solamente occuparsi di un aspetto. Vincere significa superare i propri limiti, significa tentare ogni giorno di fare meglio di prima" il messaggio di Anselmi. "Dare il meglio di se stessi – continua – è fondamentale nello sport, per qualsiasi atleta che, individualmente o in squadra, gareggi con tutte le forze per ottenere un risultato sportivo. Quando si dà il meglio di se stessi, si sperimenta la soddisfazione e la gioia della realizzazione personale. Nella vita, come nella fede". Per dialogare su questi temi, "ma soprattutto per ascoltare tutti gli operatori dello sport", il vescovo, insieme ai rappresentanti del neonato ufficio pastorale dello sport, ha deciso di organizzare l’incontro di domani aperto al pubblico.