Il vescovo ricorda don Francesco

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di don Francesco Maria Giuliani, storico parroco di Passano, frazione di Coriano. Ma la sua presenza in comunità è ancora molto forte come testimoniato dalle tante persone che hanno preso parte domenica scorsa alla funzione che si è tenuta alla chiesa di San Giovanni Evangelista. La celebrazione a è stata presieduta dal vescovo, monsignor Nicolò Anselmi. Don Francesco per 63 anni ha guidato la comunità di Passano.