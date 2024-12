Il vescovo: "Visitate tutti i 18 luoghi giubilari"

Tanti, tantissimi riminesi hanno preso parte ieri alle celebrazioni per l’inizio del Giubileo. Celebrazioni partite con un momento di preghiera in piazza Tre Martiri, davanti ai Paolotti. Da qui la processione fino in Duomo, uno dei 18 luoghi giubilari di Rimini. Prima di entrare in cattedrale e officiare la messa, il vescovo Nicolò Anselmi ha suonato sul sagrato lo shofar, il corno d’ariete arrivato per l’occasione da Gerusalemme. Gremito il Duomo: molti fedeli non sono riusciti a varcare la ’porta santa’ e hanno seguito fuori la messa, concelebrata da Anselmi insieme al vescovo emerito Lambiasi, a tutti i sacerdoti e ai diaconi. "Pensiamo alle tante guerre nel mondo – ha detto Anselmi dall’altare – speriamo sia davvero un anno di riconciliazione". Il vescovo ha invitato a fare pellegrinaggi in tutti i 18 luoghi giubilari e sottolineato e priorità della diocesi per il Giubileo, a partire dalla ricerca di alloggi per giovani coppie, ex detenuti e migranti.