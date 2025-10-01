Il viaggio del dolore. Mario lascia il lavoro per correre nel Sannio dopo la tragedia familiare

Ieri mattina i carabinieri si sono presentati in un hotel della zona di Bellariva, a Rimini, dove Mario, ventenne cameriere, lavora ormai da quattro anni. È lì che il giovane ha ricevuto la notizia che mai avrebbe voluto sentire: sua madre, Elisa Polcino, 49 anni, era stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un piccolo centro in provincia di Benevento. L’autore del femminicidio sarebbe il marito della donna, Salvatore Ocone, 58 anni, padre dei tre figli della coppia.

La comunicazione ha lasciato senza parole colleghi e responsabili dell’hotel riminese. "Era sotto choc" raccontano, ricordando la corsa improvvisa di Mario per raggiungere il paese d’origine e i fratelli rimasti lì. Il ragazzo, arrivato a Rimini dopo gli studi alberghieri, aveva scelto la Riviera per inseguire il sogno di lavorare nella ristorazione e nell’accoglienza. Un sogno che, almeno per ora, lascia alle spalle, travolto da un dolore troppo grande.

Le notizie provenienti dal Sannio hanno reso il dramma ancora più straziante. Dopo l’uccisione della madre, di due figli minorenni si erano perse le tracce. In serata la conferma della tragedia: il figlio maschio, 16 anni, è stato trovato morto, mentre la sorella di 17 anni è stata ritrovata viva ma in gravissime condizioni. Intanto, il padre è stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, e condotto in caserma dai carabinieri.

A Paupisi la comunità è sconvolta, ma anche a Rimini la notizia ha lasciato sgomenti i colleghi del giovane cameriere. "Era sempre sorridente, gentile con tutti" raccontano nell’hotel. Ora per lui si apre un cammino difficile, segnato da un lutto inconcepibile e da una ferita familiare impossibile da rimarginare.