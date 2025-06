Il viaggio di Dade: da Riccione a Santa Maria di Leuca in cargo bike

Sono oltre venti le associazioni che si uniranno al viaggio "Dade alla ricerca del Delfino Magico" che il 16 giugno, partenza dal Club del Sole alle 9.30, sarà intrapreso in cargo bike dal riccionese Simone Tura (in foto) con il figlio Davide di 6 anni, affetto da una rara malattia genetica, la Kif5c. Seguito in camper dalla moglie Antonella Gramuglia e dall’altra sua figlia, attraverseranno cinque regioni e novantaquattro comuni, percorrendo 959 chilometri lungo la costa adriatica fino a Santa Maria di Leuca, per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulle disabilità infantili e costruire una rete solidale per non far sentire sole le famiglie. E’ un viaggio d’amore che, come annunciato dai genitori di Davide insieme con la sindaca Daniela Angelini e l’assessora Marina Zoffoli, affiancate da Emma Petitti, consigliera regionale, e Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna: "Crea fili preziosi che tessono una rete di coraggio e speranza. Unendo le forze si può creare un futuro migliore". La Rontini in merito ricorda che in regione sono oltre 59mila le persone affette da malattie rare.

ni.co.