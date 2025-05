Il viaggio di Dade si avvicina. Una grande festa per sostenerlo

Ultimi allenamenti prima della partenza. Dade si avvicina all’inizio del suo viaggio che avverrà il 16 giugno per raggiungere Santa Maria di Leuca. Ai pedali della cargo bike dove siederà Dade, Davide, un bambino riccionese di sei anni affetto da Kif5c, una rara malattia genetica, ci sarà il papà Simone Tura. A seguirli la mamma e la sorella con il camper. ‘Dade alla ricerca del Delfino Magico’ sarà un viaggio di circa 15 giorni per sensibilizzare le persone sulla necessità di fare ricerca sulla malattia, e porsi allo stesso tempo come voce di tutte quelle famiglie che vivono difficoltà simili nell’affrontare le malattie dei figli. Oggi la famiglia di Dade chiede un sostegno. In vista della partenza, la parrocchia di San Lorenzo in Correggiano a Rimini, all’interno al Teatro Marilena Pesaresi, ospiterà un importante evento di raccolta fondi domenica a partire dalle 16. Alle 17 si svolgerà lo spettacolo teatrale a cura de "I quattroguitti". A seguire ci sarà l’aperitivo accompagnato dal concerto della band ‘Giocamusica" di Riccione. È gradita la prenotazione per partecipare all’evento. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Davide al 333 370 5453 e Marco al 348 746 7804.

Intanto Simone si allena per pedalare lungo lo stivale, attraversando 5 regioni, 15 province e ben 94 comuni. ‘Dade alla ricerca del Delfino Magico’ sarà un viaggio interamente documentato attraverso video e podcast sui social, con l’obiettivo di dare voce a chi raramente viene ascoltato e di accendere un faro sulle patologie rare. La famiglia di Dade invita chiunque voglia unirsi a loro in questo percorso di solidarietà, tappa dopo tappa, seguendo gli aggiornamenti sulle pagine social del progetto.