Il viaggio di sessanta ragazzi del Titano raccontato dal vescovo Andrea Turazzi

Un lungo viaggio, diverse tappe in pullman verso il Portogallo. Sessanta giovani della diocesi di San Marino-Montefeltro sono in viaggio verso Lisbona per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù in programma da oggi a domenica. Con loro il vescovo di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi. A lui il compito di guidare i giovani. Ed è lui con un diario di bordo giornaliero a raccontarne entusiasmo e voglia di esserci. "Dopo due giorni, si dorme su un letto pulito... – racconta monsignor Turazzi al termine del secondo giorno di viaggio – continua la lunga marcia verso Lisbona. La colazione è strepitosa: siamo ospiti delle monache benedettine di Valladolid. Facciamo tesoro dei piccoli gesti che esprimono la loro premura. Oggi la strada da percorrere in pullman è più breve. Meno di due ore e siamo ad Avila". I ragazzi sono accompagnati anche dall’équipe della pastorale giovanile della Diocesi, che ha reso possibili i contatti e la partecipazione. La settimana che precede la Gmg sarà densa di incontri, di eventi e di gemellaggi. All’apertura sfileranno le bandiere di tutte le nazioni rappresentanti.