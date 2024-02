Il viaggio introspettivo di Laura Benvenuti ha come destinazione il teatro degli Atti

Oracoli è il viaggio introspettivo musicale della cantautrice riminese Laura Benvenuti, che ha come missione il portare chi ascolta verso un senso di benessere che alloggia in ogni persona ma che spesso non si trova. Oracoli è anche un appuntamento con la musica d’autore e con le sonorità magiche degli archi uniti all’elettronica, al pathos senza dimenticare quel guizzo pop, che l’artista porterà sul palco degli Atti di Rimini martedì alle 21. Il concerto si inserisce nella rosa di eventi di Officina Musica Rimini, il progetto dell’assessorato alla cultura del Comune nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio. Oracoli è composto di otto tracce di rara bellezza e poesia, e sul palco degli Atti la Benvenuti sarà accompagnata da Massimo Marches alla chitarra, Andrea Bolognesi al piano, da Pasquale Montuori alle percussioni e batteria e dal violoncello di Veronica Conti. La Benvenuti ha all’attivo gli album Un’idea e Oracoli.

Rosalba Corti