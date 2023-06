Il vicesindaco Belluzzi fa ’volantinaggio’ per il decoro "Stagione alle porte, ecco le linee guida per la città"

Passeggiata in via Dante per il vicesindaco Alessandro Belluzzi, per incontrare gli esercenti e distribuire un vademecum con le indicazioni principali in tema di decoro, occupazione di suolo pubblico e gestione della raccolta differenziata. "Vogliamo garantire una equità di trattamento, un riequilibrio della situazione che abbiamo trovato, perché negli ultimi anni – sottolinea Belluzzi – le criticità sono aumentate, soprattutto nelle aree più frequentate dai nostri turisti. Ho voluto fare questa passeggiata con lo scopo principale di informare, in vista dell’avvio della stagione estiva, per sensibilizzare tutti sul tema dell’accoglienza per una città che vuole presentarsi in ordine, accessibile e decorosa". E conferma che la Polizia Municipale "intensificherà dalle prossime settimane l’attività di monitoraggio e controllo, intervenendo anche con sanzioni, come ha già recentemente fatto nei giorni scorsi, nei casi in cui non avviene il rispetto dei regolamenti".

lu.pi.