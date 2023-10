Il vicesindaco. D’Erasmo si dimette. Rimpasto in giunta

Rimpasto di giunta a San Clemente: per motivi legati alla propria professione, il vicesindaco Fabio D’Erasmo ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico creando le premesse per una significativa ridistribuzione di deleghe. Stefania Tordi, già assessore alla Scuola, Cultura e Manifestazioni lo sostituirà come vicesindaco. Mentre entra in giunta il presidente del consiglio comunale Luca Flacco, che nell’esecutivo sarà il nuovo assessore al Decoro urbano, Sport, Promozione del territorio e Ambiente. Confermate invece le deleghe agli assessori Cristian D’Andrea e Mariano Guiducci. Nel dettaglio D’Andrea mantiene la delega a Lavori pubblici, Bilancio e Personale mentre Guiducci conserva Sociale e Politiche abitative. Mentre la delega all’Urbanistica ed edilizia privata resterà a capo della sindaca Mirna Cecchini.