Il Victor cambia pelle: "Punto tutto sul ‘salotto’"

Cambia faccia il Victor, mentre il titolare, Luciano Colono, pensa in grande tra un locale rivisto nell’offerta, il Watch M Diamond pronto a riaprire, il ristorante Aò che continua a sfornare piatti tipici romani e nuovi progetti e spazi da occupare sul viale che Colono ha messo nel mirino. Andiamo con ordine partendo dal Victor. Il locale si trasforma evolvendo in Victor Lab. Tradotto, cambia pelle già dalle festività pasquali con un orario di apertura che parte dalle 7 del mattino e arriva alle 2 nella notte. La formula day & night è solo l’inizio. Il nuovo concept, ideato da Colono insieme all’executive chef Fernando Squitieri, vuole puntare su una offerta di alto livello con una ricerca improntata a prodotti di qualità, un team di professionisti e nove eccellenze di servizio al pubblico. Dalle colazioni alle offerte Bakery, con pane e dolci realizzati sul posto, e la pasticceria, ogni laboratorio sarà visibile al pubblico.

A seguire, dalle 17 fino alle 2 di notte ecco che subentrerà il mondo lounge con aperitivi e piccola ristorazione che strizzerà l’occhio all’innovazione. Un esempio? Al Victor Lab si troverà il tapasushi, ideato dalla chef Luciana Pozzuto. Un connubio tra le tapas spagnole e il sushi giapponese. Piatti da accompagnare a drink grazie a champagneria, vineria, e cocktail mixology. "Siamo pronti a diventare il punto di riferimento di chi cerca un luogo versatile e di alta qualità, in ogni ora della giornata – dice Colono – Vogliamo soddisfare ogni desiderio, in ogni momento".

Il Victor fa parte di un progetto più ampio. Colono parla di un vero e proprio polo che intende realizzare nel cuore di Riccione. "Per le festività pasquali abbiamo pensato a delle novità anche nel nostro ristorante Aò, dedicato alla cucina romana – continua –. E dopo un lungo e grande restyling, riapriremo anche la boutique ‘Watch M Diamond’ per l’acquisto e la vendita di oggetti di lusso. Siamo pronti ad accogliere i turisti e non solo. Vogliamo offrire anche ai riccionesi e ai residenti del territorio una giornata speciale di inaugurazione del Victor Lab, in programma lunedì 5 maggio. E non ci fermiamo qui. Abbiamo altri progetti creativi che coinvolgeranno nuovi spazi su viale Ceccarini".

Andrea Oliva