Il Victor da oggi cambia veste e diventa ’Lab’

Nuovo concept e una food experience immersiva. CAmbia registro, da colazione al dopo cena, il Victor Lab di viale Ceccarini, che per oggi ha in programma di festeggiare il nuovo traguardo con tutta la città di Riccione. ’Welcome Victor Lab’ è l’evento con taglio del nastro previsto oggi e due momenti speciali dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 21 con le rispettive formule ’giorno’ e ’notte’. Il nuovo spazio di viale Ceccarini "ridefinisce l’esperienza del gusto con proposte raffinate, massima ricerca di prodotti di qualità e un grande team di professionisti", fa sapere la gestione. Il Victor Lab è una ’creatura’ del patron e imprenditore Luciano Colono, insieme all’executive chef e supervisore Fernando Squitieri. L’appuntamento per il taglio del nastro è per le 10 di oggi.