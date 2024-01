Il Victor mette il turbo e lascia a secco la Pistoiese

Ripresa del campionato e inizio di 2024 sprint per l’Under 19 del Victor San Marino che in viaggio non ha lasciato scampo alla Pistoiese. Un tris (3-0) che permette ai biancazzurri di non farsi agganciare dall’Aglianese ultima della classe, vincente sul campo del Prato. Davanti al pubblico amico ha perso il derby con il Ravenna, lo United Riccione (2-0) che resta così inchiodato a quota 16 in classifica, sempre in condominio con la Sammaurese.

Under 19 nazionale. Girone E (16ª giornata): Borgo San Donnino-Mezzolara (sospesa), Corticella-Sammaurese 5-0, Imolese-Forlì 0-0, Piacenza-Carpi 2-0, Pistoiese-Victor San Marino 0-3, Prato-Aglianese 0-1, Progresso-Lentigione 1-1, United Riccione-Ravenna 0-2.

Classifica: Piacenza, Forlì 35; Ravenna 33; Corticella, Pistoiese 30; Prato 29; Imolese 27; Progresso 24; Borgo San Donnino 20; Carpi 19; United Riccione, Sammaurese 16; Lentigione 15; Victor San Marino, Mezzolara 10; Aglianese 7.