Il Victoria Palace si allarga, ecco due nuove suite: "Aumentiamo la qualità delle nostre strutture"

Si chiamano Victoria e Palace e sono le nuove Penthouse Suite che stanno nascendo al piano attico del Victoria Palace Hotel, l’hotel 4 stelle del Gruppo Pritelli sul lungomare di Cattolica. Due grandi open space all’ottavo piano che regalano una vista panoramica sulla costa e sulle colline e che vogliono rinnovare il concetto di ospitalità in Riviera. Un progetto architettonico, dello studio ATA, che rilancia le ambizioni dell’albergo cattolichino di prima linea ma che vuol essere anche uno stimolo per altre strutture ad alzare il proprio livello e a rilanciare le ambizioni della Regina nel suo prossimo futuro. "Possiamo e dobbiamo crederci tutti nella qualità delle nostre strutture ricettive – conferma Maurizio Pritelli del Gruppo Pritelli – perché il nostro target turistico richiede servizi sempre più contemporanei ed al passo con le proprie esigenze. Il nostro mercato turistico è preciso ma dobbiamo come offerta cattolichina migliorare complessivamente il livello delle strutture alberghiere e non solo".

lu.pi.