Il video della farmacia. Ombre fuori dal palazzo. Il killer è stato ripreso dalla telecamera?

Le 22.08. E’ l’ora - cristallizzata nel video della telecamera di sorveglianza interna della farmacia San Martino - del rientro a casa di Pierina Paganelli, la sera del 3 ottobre scorse, dopo l’incontro di preghiera nella sala del Regno dei Testimoni di Geova al quale aveva partecipato insieme ad una amica. Gli ultimi istanti di vita dell’ex infermiera 78enne, che di lì a poco avrebbe parcheggiato la macchina nel box auto sotterraneo, prima di varcare la porta tagliafuoco dietro cui sarebbe stato appostato il suo assassino. Un video che potrebbe nascondere alcuni elementi utili alla risoluzione del caso e che per questo motivo è stato passato attentamente al setaccio dagli inquirenti. Esattamente alle 22.08, l’occhio elettronico mostra i fari posteriori di un’auto - verosimilmente la Panda rossa della Paganelli - che illuminano per pochi secondi il vetro fumè della farmacia, sita proprio di fronte alla palazzina del civico 31.

La macchina sosta brevemente in corrispondenza della rampa che conduce al sotterraneo, in attesa che si apra il cancello automatico (che ogni sera viene chiuso a partire dalle 22). Poco dopo ecco apparire due sagome che si dirigono verso la rampa: nessuno tuttavia sembra seguire Pierina nello scantinato, ma una delle ombre immortalate dalla telecamera torna indietro in direzione del palazzo, entrando nel quale è possibile raggiungere il garage sotterraneo utilizzando le scale o l’ascensore. Il documento è finito sul tavolo della Procura di Rimini insieme ad un altro filmato, anche questo potenzialmente determinante ai fini delle indagini. Si tratta della registrazione di una telecamera installata da uno dei residenti di via Del Ciclamino, preoccupato per alcuni furti avvenuti in passato nella zona, in un box auto sotterraneo sito non lontano da quello di Pierina. Pur non mostrando nulla, il dispositivo è comunque riuscito a catturare l’urlo straziante di Pierina nel momento in cui il suo assalitore si è scagliato contro di lei, infliggendole le coltellate alla schiena, alla gola e al torace, prima di lasciarla agonizzante a terra. La speranza degli inquirenti è che dalla traccia sonora, una volta ripulita dagli specialisti della polizia scientifica, possano emergere altri elementi preziosi: ad esempio la voce di una seconda persona od eventualmente il rumore della porta tagliafuoco richiusa.

Lorenzo Muccioli