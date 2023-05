Il vigile arrestato chiede i lavori socialmente utili

Lui è deciso a redimersi e a curarsi. Per questo, ha già iniziato un percorso di recupero psicologico con l’associazione ’Dire uomo’ (che segue gli uomini maltrattanti e non solo). E oggi conoscerà il suo destino l’agente della polizia locale di Rimini, arrestato lo scorso dicembre per la detenzione di materiale pedopornografico.

L’uomo era finito in manette prima di Natale. L’arresto era stato eseguito dagli agenti della squadra della polizia postale e della sicurezza informatica, nell’ambito di una vasta operazione in tutta Italia contro la pedopornografia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna. A casa del vigile, un 58enne padre di famiglia, gli agenti avevano trovato un archivio sterminato di immagini pedopornografiche, sequestrando oltre 200mila file sospetti. L’uomo era finito agli arresti domiciliari, una misura che gli è stata da poco revocata. Oggi a Bologna si svolgerà l’udienza in cui il suo avvocato, Marco Tonti, chiederà per lui la messa alla prova. Il vigile è pronto a fare un percorso di recupero psicofisico e a svolgere lavori socialmente utili, per pagare così i conti con la giustizia. E’ tuttora sospeso dal lavoro: un provvedimento adottato dal Comune appena è scattato l’arresto.

Ieri intanto, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, la sezione operativa per la sicurezza cibernetica e la polizia postale di Rimini ha diffuso i dati delle attività svolte nel 2022. Nel corso dell’anno sono state indagate 13 persone e una di queste (il vigile, appunto) è stata arrestata, per i reate di detenzione e di divulgazione di materiale pedopornografico. La polizia si è occupata inoltre, in seguito alle denunce pervenute, di 5 casi di minori adescati sul web.