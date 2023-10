Il vignettista. Altan in cattedra all’Università

Francesco Tullio-Altan, fumettista e vignettista celebre per aver sviluppato personaggi come La Pimpa e il metalmeccanico Cipputi alternando leggerezza e critica sociale, è salito in cattedra per uno dei workshop che dal 18 al 23 settembre hanno coinvolto un totale di quaranta studenti del corso di laurea in Design dell’Università di San Marino. Insieme a una selezione di una dozzina di iscritti, uno dei più apprezzati autori della penisola ha curato un percorso intitolato ‘Satira e design tra illustrazione e comunicazione’, nell’ambito di una più ampia serie di quattro approfondimenti dedicati a temi e attività come il teatro e il riutilizzo della carta. "Partecipare a un workshop è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita", ha rivelato il fumettista durante un’intervista a Usmaradio, emittente dell’ateneo del Titano.