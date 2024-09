Il villaggio dei motori. Riccione va a tutto gas

Riccione tempio dei motori. Si chiama Ingar Motor Fest Riccione ed è il grande evento della durata di 4 giorni che si svolgerà nella zona del luna park tra il 19 e il 22 settembre. Non è una data casuale, visto che coinciderà con il fine settimana del Gran Premio Emilia-Romagna al circuito di Misano, con i piloti del Motomondiale pronti a tornare in pista dopo il Gran premio della Riviera di Rimini e di San Marino che di disputa in questo weekend.

La manifestazione verrà realizzata dal Comune, in collaborazione con il comitato Abissinia e Cosmo Drift. L’Ingar Motor Fest Riccione prende il nome dal circuito riccionese attivo fin dagli anni ‘20. Il 19 settembre, ad aprire ufficialmente il festival sarà la rievocazione della storica Mototemporada Romagnola, un evento che tra il 1945 e il 1971 ha portato la Riviera sotto i riflettori internazionali. L’incontro tra i piloti e le loro moto d’epoca in piazzetta San Martino (a partire dalle 16,30) darà il via alla manifestazione, con una sfilata che attraverserà le strade della città fino ad arrivare all’Ingar Motor Fest Riccione. Alle 21 Davide Bagnaresi condurrà il talkshow dedicato alla storia del motociclismo, con ospiti illustri. A seguire ogni giorno, a partire dalle 16, il festival offrirà al pubblico attività e spettacoli. Tra le esibizioni più attese, quelle di auto e camion da drift. Il pubblico potrà anche affiancare i piloti salendo a bordo dei taxi drift per vivere in prima persona l’emozione del ‘traverso’. Non mancheranno dimostrazioni freestyle su moto, stunt show, e l’adrenalina del jeep trial. "Con l’Ingar Motor Fest – spiega l’assessore al turismo Mattia Guidi – celebriamo la nostra tradizione legata ai motori. Sono attesi migliaia di appassionati. Invitiamo tutti a scoprire una Riccione più dinamica e coinvolgente che mai".