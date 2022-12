Il Villaggio di Natale fa il pieno "Boom di giovani agli eventi"

Boom di presenze per il Villaggio di Natale di Bellaria. "In piazza Matteotti l’afflusso di gente allo Snow globe con il suo villaggio ghiacciato è stato continuo – dicono gli organizzatori – Così come tanti hanno affollato la pista delle macchinine elettriche nella piazza Don Minzoni e il percorso in slitta sotto al tunnel luminoso". Bene, molto bene anche la Sfera della realtà virtuale, dedicata al divertimento dei più giovani, che ha registrato più di mille presenze in soli due giorni, a Natale e Santo Stefano. Oltre 400 giovanissimi hanno partecipato all’evento di lunedì insieme ai giovani youtuber Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, in arte ‘Space Family’. Valentino e Sara (nella foto di Alessia Bocchini), insieme ad alcuni fan hanno poi visitato tutte le attrazioni del Villaggio di Natale e fatto un grande spot alla città. "I due youtuber hanno creato video e contenuti dedicati a Bellaria sui loro seguitissimi canali social facendo tanta promozione", dice il direttore artistico Andrea Prada. Per il vice sindaco e assessore al turismo quella sugli eventi di Natale Bruno Galli è stata "una scommessa vinta. Siamo molto orgogliosi della proposta che abbiamo messo in campo, e i tanti riscontri confermano la bontà del lavoro fatto, puntuando al turismo delle famiglie". E ora occhi puntati al Capodanno, con eventi e ospiti per tutti i gusti e tutte le età. Tra gli artisti che si esibiranno a Bellaria i mitici Dik Dik, i Ridillo e tanti deejay.