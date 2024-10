Il villaggio di Natale si accomoda in salotto

Il villaggio di Natale a Riccione quest’anno conterà venticinque casette riservate agli articoli natalizi e in parte al food, non mancherà quella dedicata alle associazioni di volontariato. Organizzata da Consorzio d’area di viale Ceccarini, comitato di viale Dante e associazione Riccione Alba, che in tandem promuoveranno anche momenti d’intrattenimento viaggiante, l’iniziativa come suggerito dal Comune quest’anno vede la collaborazione della Cna. Non mancheranno le novità. In viale Dante alcune casette saranno allestite oltre in ponte sul porto canale, dove svetterà il grande albero di Natale. Le altre, come in passato, predisposte in modo tale da non scatenare concorrenze con i negozi, troveranno spazio al centro del tratto iniziale di viale Dante e in viale Ceccarini. L’intenzione è quella di stipulare un contratto triennale con l’amministrazione comunale, per poter ampliare sempre più il mercatino. Ad annunciarlo ieri al Victor Lounge, sono stati i tre presidenti Maurizio Metto, Giorgio Fortunato e Pasquale Lonero, fiduciosi che questa edizione possa attirare un maggior numero di turisti e residenti: "Quest’anno Rimini, almeno per ora – osservano –, non ha raggiunto l’accordo per allestire il suo mercatino natalizio". Per le casette i tre comitati impegneranno un budget "non ancora definito" per gli allestimenti e gli smontaggi, nonché per gli allacci alla linea elettrica. Il Comune fornirà gratis l’elettricità e l’occupazione del suolo pubblico. Come annuncia Metto "l’inaugurazione è prevista il 24 novembre, si andrà avanti fino al 6 gennaio, poi si valuterà se prorogare fino al 24, come previsto per gli altri eventi comunali". Un particolare: il prezzo minimo delle casette è di 2.500 euro più Iva per quelle prima del porto. Il loro posizionamento sarà stabilito da una commissione composta da otto referenti dei comitati e tre commercianti scelti tra gli storici partecipanti del villaggio. L’orario di apertura sarà nei giorni feriali dalle 11 alle 20, sabato e domenica dalle 10,30 alle 22. Dal 20 dicembre dalle 10,30 alle 22 con prolungamento oltre quest’orario nelle serate con eventi. Chiusura prevista il mercoledì, ma solo fino al 20 dicembre. Si procede, ma un po’ con l’amaro in bocca.

Nives Concolino